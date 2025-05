Norris holt in Monaco die wichtigste Poleposition des Jahres

In Monaco arbeitet man am Samstag nur auf diese eine Runde hin: die schnelle Runde im Qualifying. Denn nirgendwo ist die Startaufstellung so wichtig, wie auf dem Stadtkurs, auf dem das Überholen praktisch unmöglich ist.

Oscar Piastri, der zweite McLaren-Fahrer war Drittschnellster vor Lewis Hamilton (Ferrari). Max Verstappen kam mit seinem Red Bull auf Rang fünf.

Yuki Tsunoda kam nicht in das Q3 der besten Zehn. Der Red-Bull-Fahrer aus Japan musste sich mit Rang 12 zufrieden geben.

Debakel für Mercedes

Für Kimi Antonelli war der Arbeitstag früher beendet als erhofft. Der Italiener schlug mit seinem Mercedes schon in Q1 in der Mauer ein. Er wird am Sonntag nur von Platz 15 starten. Kaum besser lief es für seinen Teamkollegen George Russell. Der Silberpfeil des Briten fuhr in Kurve 1 über eine Kuppe und verlor Vortrieb. Danach blieb er mit einem elektrischen Defekt im Tunnel stehen. Die Chancen auf eine Top-Platzierung sind somit für beide Mercedes-Piloten gleich null.

Crash von Ferrari-Star Hamilton im letzten Training

Das Abschlusstraining zuvor wurde von einer Roten Flagge vorzeitig beendet. Lewis Hamilton hatte zu viel riskiert, verlor bei Massenet die Bodenhaftung und prallte in die Leitplanken. Sein Ferrari wurde an der Seite schwer beschädigt, doch die Mechaniker konnten das Auto rechtzeitig für das Qualifying reparieren.