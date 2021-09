Nach Tod von Cousin: Vinales verzichtet auf Moto-GP in Texas

Der spanische Aprilia-Pilot Maverick Vinales (26) verzichtet nach dem tragische Unfalltod seines Cousins auf die Teilnahme am kommenden Moto-GP-WM Lauf in Austin, Texas. Der 15-jährige Dean Berta Vinales aus dem Vinales-Racing-Team war kürzlich in einem Rahmenrennen der Superbike-WM in Jerez nach einem Sturz überrollt und getötet worden. Maverick Vinales hat Mitte des Jahres mit Yamaha gebrochen und fährt nun für Aprilia.