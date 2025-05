Motorsport: Saisonauftakt für Wurz am Wochenende in Spielberg

Saisonauftakt für Oscar Wurz im Rahmen der Rundstreckentrophy am Red Bull Ring: Der Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Alexander Wurz bestreitet am Wochenende (17. und 18. Mai) seine ersten Rennen in der Formelsport-Talentschmiede Eurocup3. Dort trifft er am Red Bull Ring auf den Brasilianer Emerson Fittipaldi junior, Sohn des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi. Die Junioren mit klingendem Namen und großem Potenzial absolvieren insgesamt zwei Rennen am Red Bull Ring (Samstag, 15.10 Uhr und Sonntag, 14.10 Uhr). Der Eintritt ist frei.