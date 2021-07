Motorsport: Kalle Rovanperä wird jüngster Rallye-WM-Sieger

Toyota-Pilot Kalle Rovanperä hat am Sonntag die Rallye Estland, den siebenten WM-Lauf der Saison gewonnen. Für den Finnen ist es der erste Sieg in der Rallye-WM. Laut dem Fachportal "motorsport-total.com" ist er mit einem Alter von 20 Jahren und 291 Tagen der jüngste Sieger in der Geschichte der WRC.

Bisheriger Rekordhalter war demnach Rovanperäs heutiger Teamchef Jari-Matti Latvala, der 2008 bei seinem ersten Sieg (Rallye Schweden) 22 Jahre und 313 Tage alt war. Zudem seien die Rovanperäs nun die erste Familie, die zwei WRC-Sieger stelle. 2001 hat Kalles Vater Harri die Rallye Schweden gewonnen.

Nach 24 Wertungsprüfungen über eine Distanz von 314 km war Rovanperä 59,6 Sekunden schneller als der Ire Craig Breen im Hyundai. Dritter wurde dessen Markenkollege Thierry Neuville aus Belgien.