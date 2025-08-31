Nach der Sommerpause: Wer rast in der Formel 1 an die Spitze?

und von Florian Ehrngruber Eingebettet in die Dünenlandschaft, nur wenige Hundert Meter vom Meer der Nordseeküste entfernt, startet heute die Formel 1 in Zandvoort nach der Sommerpause wieder durch. Im Mittelpunkt steht beim Heim-GP Weltmeister Max Verstappen. Im Qualifying am Samstag führ er auf Rang drei hinter Oscar Piastri und Lando Norris. Positiv für Red Bull: Der Abstand auf die McLaren konnte auf +0,263 Sekunden reduziert werden.

Ein Blick auf die großen Fragen vor dem Großen Preis der Niederlande: Was hat sich in der Sommerpause getan?

Nach dem Ungarn-Grand-Prix Anfang August kehrte Ruhe ein in die Fabriken der Teams. Im sportlichen Reglement ist verbindlich festgeschrieben, dass die Werke an 14 aufeinanderfolgenden Tagen geschlossen sein müssen. Verboten sind unter anderem Arbeiten am Design der Fahrzeuge oder auch die Weiterentwicklung von Autoteilen. Wartungsarbeiten sind hingegen erlaubt. Getan hat sich in der Sommerpause trotzdem etwas: Das Cadillac-Team, das 2026 als elfte Mannschaft an den Start gehen wird, hat seine Fahrerpaarung verkündet. Mit Sergio Pérez (35/MEX) und Valtteri Bottas (36/FIN) setzt man auf zwei Routiniers mit insgesamt 527 Grand-Prix-Starts. Welche Chancen hat Max Verstappen heuer noch?

Auch wenn der Andrang heuer nicht ganz so groß ist wie in den Jahren zuvor, wartet auf den Titelverteidiger beim Heimspiel ein orangenes Meer. Doch der WM-Zug ist abgefahren, der 27-Jährige wartet seit mehr als drei Monaten auf einen Sieg. „Es macht keinen Sinn, frustriert zu sein“, sagte Verstappen. „Ich will die Chance nutzen, sobald sie mir geboten wird.“

Welche Rolle könnte das Wetter spielen?

Vielleicht eine große. Es wird am Sonntag vermutlich regnen. Doch zum Rennstart könnte die Strecke wieder trocken sein. Verstappen hofft auf Nässe, wo er seine Extraklasse ausspielen könnte. Wann eskaliert das McLaren-Duell?

Hart, aber herzlich ist der Kampf um den Titel. Entweder der Australier Oscar Piastri oder der Brite Lando Norris werden heuer Weltmeister werden. Noch lässt das überlegene McLaren-Team seine Fahrer gegeneinander fahren. Wann wird der WM-Kampf eskalieren? Möglicherweise gar nicht. Bisher ist der Zweikampf von Vehemenz aber auch Fairness geprägt. Haut Lewis Hamilton den Hut drauf?

Eher nein. Fragen zu seiner Ferrari-Krise möchte der erfolgreichste Pilot der Geschichte in Zandvoort nicht mehr beantworten. Dass er sein Cockpit räumen könnte, ist kein Thema mehr. „Ich muss mich darauf konzentrieren, wieder Spaß an meiner Arbeit zu haben“, sagte der Sieger von 105 Rennen. „Ich liebe diesen Sport.“ Doch die Chemie zwischen dem Briten und dem Team scheint nicht zu passen. Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve sagte bei Sky: „Ferrari bekommt nicht das, was sie verpflichtet haben.“