Heißes F1-Gerücht bei Red Bull: Helmut Marko vor dem Aus?

Unmittelbar nach dem Ende der Formel-1-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi haben die Spekulationen um ein vorzeitiges Aus von Motorsportberater Helmut Marko bei Red Bull Fahrt aufgenommen. Am Montag berichtete die englische Tageszeitung The Telegraph, dass der 82-jährige Steirer am Jahresende den Rennstall verlasse und vor dem Ruhestand stehe. Marko, der noch einen Vertrag bis Ende 2026 besitzt, hatte am Sonntag auf Nachfrage seine Zukunft offen gelassen. Marko gilt als enger Vertrauter und Förderer von Vierfach-Champion Max Verstappen und ist seit 20 Jahren bei Red Bull tätig. Der entthronte Niederländer hatte in Abu Dhabi auf die Frage bei Sky, ob Marko auch im kommenden Jahr mit von der Partie ist, gemeint: „Ich hoffe es!“.