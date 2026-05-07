Die Motorrad-WM bleibt zumindest bis 2030 auf ServusTV

ServusTV hat seine Übertragungsrechte an der Motorrad-WM langfristig verlängert. Wie aus einer Aussendung hervorgeht, umfasst die Vereinbarung bis 2030 weiterhin die Rechte an der MotoGP sowie den Nachwuchs- und Rahmenserien Moto2 , Moto3 und dem Red Bull MotoGP Rookies Cup. Die Rennen sollen in Österreich im Fernsehen sowie digital und mobil übertragen werden.

ServusTV zeigt die Motorrad-WM bereits seit mehreren Jahren. Angaben zur finanziellen Dimension der Vereinbarung wurden nicht gemacht.

Matthias Brügelmann, Global Head of Content bei Servus Media, sprach in einer Stellungnahme von einer Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft und verwies auf das Motorsport-Angebot des Senders mit Serien wie Formel 1, DTM oder WRC. Auch Alex Arroyo, Leiter Medienrechte bei der MotoGP Sports Entertainment Group, bezeichnete ServusTV als wichtigen Übertragungspartner und verwies auf das wachsende Interesse an der Rennserie.