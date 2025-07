Neuer Rekord für Marc Marquez beim Brünn-Comeback

Die Traditionsstrecke bei Brünn gab ihr Comeback in der MotoGP nach vier Jahren Pause, 220.000 Fans pilgerten an diesem Wochenende zu den Rennen und sahen einen Triumph von Marc Marquez, der nach dem Sprint auch den Grand Prix am Sonntag gewann. Kleine Details zur Übermacht des Spaniers: Marquez hat im aktuellen Fahrerfeld mehr Führungsrunden als alle anderen Piloten zusammen und ist der erste Ducati-Pilot in der Geschichte, der fünf Siege in Folge feiern konnte.