Motorrad: Die Márquez-Brüder fahren der Konkurrenz um die Ohren

Noch herrscht Harmonie im Team Ducati. Neuverpflichtung Marc Márquez und der zweifache Weltmeister Francesco Bagnaia betonen stets ihren gegenseitigen Respekt. Doch der Spanier hatte dem Italiener in Wahrheit ab dem Saisonauftakt in Thailand schon den Rang abgelaufen. Poleposition, Sieg im Sprint und eine wahre Demonstration beim Sieg im Grand Prix.

Das Schauspiel findet auch in Argentinien seine Fortsetzung. Die Márquez-Brüder zogen in Termas de Rio Hondo im Sprint ihre Familien-Show ab und feierten einen Start-Ziel-Sieg. Sie enteilten von Beginn an dem restlichen Feld, acht Runden lang durfte Alex das Hinterrad von Marcs Ducati beschnuppern, ehe der achtfache Weltmeister die Hierarchie unter Beweis stellte und locker zum Sieg fuhr.