Triumph, Taktik und Demütigung: Marquez-Festspiele in Thailand

Marc Marquez gewann das Auftaktrennen in die MotoGP-Saison in Thailand. Die Konkurrenz ist geschockt. Zu Recht.

Der Sieger des MotoGP-Auftakts in Buri Ram in Thailand heißt wie schon im Sprint am Vortag Marc Marquez. Der nunmehrige Ducati-Pilot und sechsfache Weltmeister gewann am Sonntag vor seinem Bruder Alex (Gresini Ducati), Dritter wurde sein neuer Teamkollege Francesco Bagnaia. Für Marquez war es der erste WM-Auftakt-Sieg seit 2014, erstmals seit sechs Jahren ist er wieder Leader nach einem Wochenende. „Ich bin superglücklich, was für ein Start mit meinem neuen Team. Hier habe ich meinen letzten Titel gewonnen“, erklärte Marc Marquez in einem kurzen Statement.

Der 32-Jährige freute sich über seinen dritten WM-Sieg in Thailand - und das bei nicht weniger als 38 Grad Lufttemperatur. Ihm gelang ein toller Start, doch etwas überraschend blickte er sich in der siebenten von 26 Runden um, und ließ seinen Bruder Alex Marquez vor sich fahren. Marc Marquez nutzte Windschatten des Bruders, um den vom Reglement vorgeschriebenen Reifendruck aufzubauen. Ab diesem Zeitpunkt klebte der ältere der beiden Brüder am Hinterrad von Alex, das Duo führte das Feld das gesamte Rennen an. In Runde 23 machte Marc dann ernst und überholte Alex, zog davon und gewann überlegen.

© APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA / LILLIAN SUWANRUMPHA

Alex meinte danach mit einigem Realismus: "In einem Moment habe ich an den Sieg gedacht, aber dann habe ich gesehen, dass Marc in jeder Runde nur 0,1, 0,2 Sekunden zurücklag. Er hat versucht, den Hinterreifen nicht zu stark zu beanspruchen. Ich hingegen habe alles gegeben, meine gesamte Energie genutzt." Erstmals feierten die Marquez-Brüder einen Doppelsieg. Und für Ducati war es der 18. Sieg in der MotoGP in Folge.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

Francesco Bagnaia war in Thailand nicht schnell genug, um eine Attacke zu starten. "Ich habe alles gegeben und konnte nicht nah genug an Alex herankommen, um einen Angriff zu starten", bestätigt der Italiener. Bitterer Nachsatz: "Marc hat das ganze Rennen mit uns gespielt."