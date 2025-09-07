MotoGP: Der kleine Marquez-Bruder muckte in Barcelona auf
Als hätte er ihm das sonntägliche Mittagsschnitzerl weggegessen. Alex Márquez hielt Bruder Marc in Barcelona hinter sich und gewann den Grand Prix. Damit kann Marc Márquez beim kommenden Rennen in Misano noch nicht vorzeitig Weltmeister werden. Dennoch ist seine Krönung aufgrund seiner Überlegenheit nur eine Frage der Zeit.
Die zwei spanischen Brüder zogen in Spanien ihre Show ab, von Beginn an lagen sie abwechselnd in Führung, am Ende konnte Alex Bruder Marc souverän hinter sich lassen und Angriffsversuche vereiteln. Auf Rang drei brauste Enea Bastianini auf seiner KTM, gefolgt von seinem Teamkollegen Pedro Acosta. Ein Erfolg für das österreichische Team.
Ein schwerer Unfall überschattet das Moto2-Rennen in Katalonien. Der Tscheche Salac wird vom eigenen Bike am Kopf getroffen, von der Strecke getragen. Jorge Navarro verliert die Kontrolle über sein Bike, fährt Filip Salac in einer Highspeed-Kurve ans Hinterrad. Der sieht die Kollision nicht kommen und crasht unverschuldet. Dann die schreckliche Szene: Der Tscheche fällt vorne über die eigene Maschine, wird vom Vorderrad am Helm getroffen.
