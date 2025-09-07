MotoGP: Der kleine Marquez-Bruder muckte in Barcelona auf

Als hätte er ihm das sonntägliche Mittagsschnitzerl weggegessen. Alex Márquez hielt Bruder Marc in Barcelona hinter sich und gewann den Grand Prix. Damit kann Marc Márquez beim kommenden Rennen in Misano noch nicht vorzeitig Weltmeister werden. Dennoch ist seine Krönung aufgrund seiner Überlegenheit nur eine Frage der Zeit.

Die zwei spanischen Brüder zogen in Spanien ihre Show ab, von Beginn an lagen sie abwechselnd in Führung, am Ende konnte Alex Bruder Marc souverän hinter sich lassen und Angriffsversuche vereiteln. Auf Rang drei brauste Enea Bastianini auf seiner KTM, gefolgt von seinem Teamkollegen Pedro Acosta. Ein Erfolg für das österreichische Team.