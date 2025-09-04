MotoGP-Dominator Marquez: Er siegt, weil er nicht mehr stürzt

Marc Márquez dominiert die MotoGP-Saison nach Belieben, mit seiner Ducati ist er mittlerweile zu einer nahezu unschlagbaren Einheit geworden, was sich auch mit Zahlen unterstreichen lässt. Der Spanier hat in dieser Saison zehn Doppelsiege (Sprint und Grand Prix) aus 14 möglichen Wochenenden geholt, dazu acht Polepositions und elf Starts aus der ersten Reihe.

MotoGP WM-Stand Marc Marquez (Ducati) 455 Punkte Alex Marquez (Ducati) 280 Francesco Bagnaia (Ducati) 228 Marco Bezzechi (Aprilia) 197 Pedro Acosta (KTM) 164

Diese Fakten, kombiniert mit einem Vorsprung von 175 Punkten, unterstreichen seine Überlegenheit ebenso wie die Sturzstatistik. Vor dem 15. Saisonlauf am kommenden Wochenende in Barcelona hat Márquez „nur“ neun Stürze zu verzeichnen. Das ist weniger als die Hälfte der 19, die er zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr produziert hatte.

Márquez hat stets seinem Instinkt freien Lauf gelassen, des Öfteren ist er ihm davongaloppiert, Marquez landete im Kiesbett. Diese Tendenz hat ihn in vielen Jahren zu einem der Fahrer mit den meisten Stürzen gemacht. In dieser Saison jedoch hat sich etwas verändert, das Vertrauen in seine Ducati ist groß, der Sturzraum daher klein. Sollte sein Vorsprung nach dem Grand Prix von Katalonien auf 185 Punkte anwachsen, hätte Márquez die Chance, sich bereits in Misano seinen siebenten MotoGP-Titel zu sichern, sechs Rennen vor Saisonende.