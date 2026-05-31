MotoGP: Nach Bezzecchi-Sieg drehten in Mugello alle durch
Molto bello.
Der Italiener Marco Bezzecchi feierte auf seiner Aprilia einen Heimsieg in Mugello und brachte 178.000 Fans zum Durchdrehen. Er verwies seinen Markenkollegen und ersten Verfolger in der WM, Jorge Martin, und Francesco Bagnaia auf die Ränge.
Bezzecchi weinte vor Freude in seinen Helm hinein, hüpfte dann von seinem Motorrad und lief zu seinen Fans in Richtung Tribüne. Es wurde ausgelassen gefeiert.
Bezzecchi fuhr in der ersten Hälfte des Grand Prix hinter Bagnaia her und nützte in der 14. Runde die Überlegenheit seines Motorrads aus und setzte sich gleich danach von der Konkurrenz ab, um überlegen den Sieg ins Ziel zu bringen.
Bagnaia konnte mit seiner Ducati den zweiten Platz nicht halten, weil die zweite Aprilia ebenso an ihm vorbei zog. Auf dieser saß Jorge Martin.
Der Italiener Bagnaia freute sich über Platz drei: „Ich habe alles für das Publikum gegeben. Gratulation an Bezzecchi, er und Aprilia waren nicht zu biegen.“
Der Sieger blieb emotional, sprach dann auf Italienisch zu den Fans: „Der Heimsieg war mein Kindheitstraum, jetzt ist es für mich unglaublich. Danke Mugello für alles. Ich bin hier bei euch endlich angekommen.“
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