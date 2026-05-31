MotoGP: Nach Bezzecchi-Sieg drehten in Mugello alle durch

Molto bello.

Der Italiener Marco Bezzecchi feierte auf seiner Aprilia einen Heimsieg in Mugello und brachte 178.000 Fans zum Durchdrehen. Er verwies seinen Markenkollegen und ersten Verfolger in der WM, Jorge Martin, und Francesco Bagnaia auf die Ränge.

Bezzecchi weinte vor Freude in seinen Helm hinein, hüpfte dann von seinem Motorrad und lief zu seinen Fans in Richtung Tribüne. Es wurde ausgelassen gefeiert.

Bezzecchi fuhr in der ersten Hälfte des Grand Prix hinter Bagnaia her und nützte in der 14. Runde die Überlegenheit seines Motorrads aus und setzte sich gleich danach von der Konkurrenz ab, um überlegen den Sieg ins Ziel zu bringen.