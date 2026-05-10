MotoGP: Martin siegt abermals und fordert den Kollegen heraus

Es war kein Wochenende für die Gebrüder Marquez. Marc war am Samstag im Sprint dermaßen schwer gestürzt, dass er sich nun den gebrochenen Mittelfuß operieren lassen muss. In einem Aufwaschen nimmt er dabei auch gleich die lädierte Schulter mit. Bruder Alex segelte im Rennen am Sonntag von der Strecke.

Es war umso mehr das Wochenende von Jorge Martin, der nach dem Sprint auch den Grand Prix gewann, vor Kollegen Marco Bezzecchi und Ai Ogura, legte dabei eine sehenswerte Aufholjagd hin. Francesco Bagnaia, zuletzt wiedererstarkt, rutschte auf Platz zwei liegend von der Strecke.

Die WM dürfte somit ein Duell der Aprilias bleiben. Martin lauert auf Rang zwei, ist aktuell der stärkste Pilot und hat nur noch einen Punkt Rückstand: „Es ist unglaublich. Dank an alle, die mich in der schweren Zeit unterstützt haben." 2025 hatte er 24 Knochenbrüche, verpasste nicht weniger als 15 Rennen.