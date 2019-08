MotoGP: Marquez mit Rekordrunde zur Spielberg-Pole

Motorrad-Star Marc Marquez greift nach einer Rekordrunde erneut aus der Pole nach seinem ersten Sieg beim Grand Prix von Österreich. Der spanische WM-Leader holte sich am Samstag im Qualifying der MotoGP mit 1:23,027 Min. und damit der schnellsten jemals in Spielberg gefahrenen Runde seine 59. Pole in der Königsklasse. Das 11. Saisonrennen beginnt am Sonntag um 14.00 Uhr (live ServusTV)

Serien-Weltmeister Marquez war bei seiner Fabel-Bestzeit mehr als vier Zehntelsekunden schneller als Yamaha-Pilot Fabio Quartararo. Der Spanier löschte damit auch die 1:23,142 Minuten-Pole aus dem Jahr 2016 von Andrea Ioannone mit dem bisher schnellsten Rundenschnitt aus. Der Italiener Andrea Dovizioso komplettiert auf seiner Ducati als Dritter die erste Startreihe.

Zwei zweite Plätze

Marquez ist auf dem Red Bull Ring schon in den vergangenen zwei Jahren aus der besten Startposition los gefahren, hat sich aber am Ende jeweils mit Platz zwei hinter einem Ducati-Piloten zufriedengeben müssen. Österreich ist die einzige Station im aktuellen WM-Kalender, auf der der 50-fache MotoGP-Sieger noch nicht gewonnen hat.