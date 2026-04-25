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Kuriose Szenen in der MotoGP: Marquez stürzt und gewinnt (Video)

Der Spanier kam in Jerez zu Sturz, wechselte das Motorrad und gewann das Rennen.
25.04.2026, 16:37

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Marquez stürzte mit den Trockenreifen.

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez gewann am Samstag in Jerez den Sprint im Grand Prix von Spanien. Der Spanier wiederholte damit seinen Vorjahreserfolg. Das, obwohl er wie u.a. sein Bruder Alex Marquez bei einsetzendem Regen zu Sturz kam. Im Anschluss daran spielte der Szene-Superstar aber seine Qualität bei nasser Strecke aus. Brad Binder hatte vorübergehend eine KTM-Siegchance, der Südafrikaner wurde letztlich hinter dem Italiener Francesco Bagnaia Vierter.

Marquez hatte davor für das Hauptrennen am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) seine erste Pole Position seit acht Monaten geholt. Auch da machte er sich die nassen Bedingungen zunutze. "Heute hatte ich extremes Glück", sagte der Sieger, nachdem er nach seinem Sturz auch noch das Motorrad gewechselt hatte. Hinter dem Ducati-Duo wurde der Italiener Franco Morbidelli von Startplatz 18 aus auf seiner VR46 Dritter. Für Pedro Acosta reichte es auf der zweiten KTM trotz Startplatz sechs nur zu Endposition zwölf.

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Die WM-Führung behielt der diesmal ausgefallene Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi vor seinem spanischen Markenkollegen Jorge Martin. Dahinter folgt Acosta vor Marc Marquez.

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