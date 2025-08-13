MotoGP: Márquez hat mit Spielberg noch eine Rechnung offen

Marc Márquez fährt in dieser Saison die Konkurrenz in Grund und Boden. Die Frage ist nicht, ob der Spanier Weltmeister wird, sondern wann und wo. Er selbst stapelt noch tief. „Ich werde nicht darüber sprechen, wo oder wann ich die WM entscheiden möchte“, hält der Spanier fest. „Ehrlich gesagt gehe ich nach der Sommerpause in die letzten zehn Rennen der Saison mit der Einstellung, dass nur ich selbst den Titel verlieren kann. Also, wenn es ums Verwalten geht, werden wir verwalten. Aber wenn es möglich ist zu gewinnen, werden wir es ohne Zweifel versuchen.“ Und er wird wieder gewinnen.

Der Ducati-Pilot hat bislang acht der zwölf Grands Prix gewonnen und in elf Sprintrennen triumphiert. Lediglich in Silverstone entging ihm ein Sieg. Damit kommt er auf eine Sonntags-Siegquote von 66,6 Prozent und auf eine Samstags-Bilanz von 91,6 Prozent.

Die MotoGP macht am kommenden Wochenende einen Boxenstopp in Spielberg am Red-Bull-Ring – eine von aktuell drei Strecken neben Portimao und Indonesien, auf denen Marquez noch nie gewinnen konnte. Vieles spricht dafür, dass der WM-Führende seinen Spielberg-Fluch beenden kann.