MotoGP-Legende Valentino Rossi hängt noch eine Saison an

Valentino Rossi wird auch im kommenden Jahr die MotoGP-Szene bereichern. Der nimmermüde Routinier unterschrieb einen Vertrag beim Petronas Yamaha Sepang Racing Team und wird beim Rennstall aus Malaysia Teamkollege seines Landsmanns Franco Morbidelli.

Der Italiener verfolgt noch einige Ziele: So hält Valentino Rossi aktuell bei 89 Siegen und 199 Podiums und will so schnell als möglich ein rundes Jubiläum feiern.