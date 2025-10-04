MotoGP: Bezzecchi stahl den Stars die Show

Die Titelentscheidung ist schon zugunsten von Marc Márquez gefallen, nun dürfen auch andere Piloten Rennsiege feiern. Am Samstag holte sich beispielsweise der Italiener Marco Bezzecchi beim Grand Prix von Indonesien den MotoGP-Sprintsieg. Der Aprilia-Pilot überholte in Mandalika nach verpatztem Start, aber toller Aufholjagd den führenden Spanier Fermin Aldeguer (Ducati) in der letzten Runde und gewann damit seinen insgesamt dritten Sprint.

Dritter wurde mit Raul Fernandez (Aprilia) ebenfalls ein Spanier. Bester KTM-Fahrer war Pedro Acosta als Fünfter. Weltmeister Marc Márquez musste sich nach einem durchwachsenen Qualifying und nur dem neunten Startplatz sowie einer „Long-Lap“-Strafe wegen eines riskanten Überholmanövers gegen Alex Rins mit Rang sieben begnügen. Enttäuschend verlief der Sprint für Márquez-Kollegen Bagnaia, der sich mit dem letzten Platz begnügen musste.