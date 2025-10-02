Hamilton bedankt sich für die Anteilnahme: "Es ist herzerwärmend"

Die Anteilnahme nach dem Tod seines geliebten Hundes Roscoe hat Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton überwältigt. "Es ist herzerwärmend, wenn man sieht, wie viele Menschen auf der Welt Roscoe berührt hat", sagte der 40-Jährige nach seiner Ankunft im Fahrerlager von Singapur. Am Wochenende vor dem Nacht-Grand-Prix war die Bulldogge nach einem Herzstillstand und tagelangem Koma gestorben.

"Viele Menschen auf der Welt haben so etwas durchgemacht und wissen, wie es ist, ein Haustier zu haben, das einem so viel Liebe gibt, das ist eine tolle Erfahrung", sagte Hamilton. Roscoe begleitete Hamilton seit 2013. Schnell wurde er auch zum Star im Fahrerlager. Jüngst erst widmete die britische Zeitschrift Vogue Hamilton und Roscoe einen längeren Beitrag. "Ich habe meinen besten Freund verloren", schrieb Hamilton nach dem Tod des Hundes.

Hoffen auf Ergebniswende in Singapur

Er habe viele Nachrichten von anderen Fahrern, den Formel-1-Teams, dem Motorsport-Weltverband FIA und der Führung der Rennserie erhalten, berichtete der Ferrari-Pilot. "Das war wirklich überwältigend", ließ der Brite wissen. Er freue sich jetzt aber darauf, zurück ins Auto zu steigen.