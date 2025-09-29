Formel-1-Star Lewis Hamilton trauert um seinen "besten Freund"
Auf der Instagram bezeichnete der siebenfache Weltmeister Formel 1 seinen Hund als "besten Freund", den er letzte Nacht verloren habe. Die Bulldogge sei am Sonntagabend "in meinen Armen gestorben", schrieb Lewis Hamilton.
Während andere Formel-1-Fahrer sich gerne mit Frauen an ihrer Seite zeigen, war es bei Lewis Hamilton in den letzten Jahren stets Bulldogge Roscoe. Doch vor kurzem wurde der 12-jährige Hund mit einer Lungenentzündung zu einem Veterinärmediziner gebracht. Dabei wurde der Hund sediert - und es kam zu einem Herzstillstand.
Die Tierärzte konnten Roscoe wiederbeleben, doch der Hund wurde ins Koma versetzt. Hamilton traf die Entscheidung, das Tier einschläfern zu lassen. "Ich musste die härteste Entscheidung meines Lebens treffen und auf Wiedersehen zu Roscoe sagen", schrieb Hamilton. "Ihn zu haben, war etwas vom schönsten in meinem Leben – so tief lieben zu können und zurück geliebt zu werden."
Doch auch die Fans liebten den Hund. Auf Instagram hatte Roscoe 1,4 Millionen Follower.
Wegen der Sorge um seinen Gefährten hatte Hamilton am Freitag in Mugello sogar die Reifentests für Ferrari ausgelassen.
