Formel-1-Star Lewis Hamilton trauert um seinen "besten Freund"

Auf der Instagram bezeichnete der siebenfache Weltmeister Formel 1 seinen Hund als "besten Freund", den er letzte Nacht verloren habe. Die Bulldogge sei am Sonntagabend "in meinen Armen gestorben", schrieb Lewis Hamilton.

Während andere Formel-1-Fahrer sich gerne mit Frauen an ihrer Seite zeigen, war es bei Lewis Hamilton in den letzten Jahren stets Bulldogge Roscoe. Doch vor kurzem wurde der 12-jährige Hund mit einer Lungenentzündung zu einem Veterinärmediziner gebracht. Dabei wurde der Hund sediert - und es kam zu einem Herzstillstand.