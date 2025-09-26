Hund im Koma: Lewis Hamilton lässt Reifentest aus

Lewis Hamilton ist in großer Sorge um seinen geliebten Hund Roscoe . Die britische Bulldogge des Formel-1-Rekordweltmeisters liegt nach einem Herzstillstand im Koma in einer Tierklinik.

„Wir wissen nicht, ob er daraus aufwacht. Morgen werden wir versuchen, ihn aufzuwecken“, schrieb Hamilton in den sozialen Medien. Einen mit Pirelli geplanten Reifentest ließ er offensichtlich ausfallen, dafür sprang in Mugello der chinesische Ferrari-Ersatzpilot Guanyu Zhou ein.