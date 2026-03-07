Melbourne-Quali: Mercedes fuhr der Konkurrenz davon

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mit einem überlegenen Vorsprung hat sich Mercedes die erste Pole Position in der neuen Formel-1-Ära gesichert. George Russell behielt am Samstag im Melbourne-Qualifying vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli (+0,293 Sek.) die Oberhand und bugsierte sich in die Favoritenrolle für den Großen Preis von Australien am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/ServusTV, Sky). Red-Bull-Pilot Isack Hadjar lag als Dritter bereits 0,785 Sek. zurück, Max Verstappen erlebte hingegen einen heftigen Unfall.

Russell: "Es war ein großartiger Tag" Im ersten Kräftemessen seit der größten Reglement-Änderung in der Motorsport-Königsklasse seit Jahrzehnten fuhr Mercedes der Konkurrenz davon. Im ersten Kräftemessen seit der größten Reglement-Änderung in der Motorsport-Königsklasse seit Jahrzehnten fuhr Mercedes der Konkurrenz davon. "Es war ein großartiger Tag. Wir wussten, dass das Auto ein tolles Potenzial hat. Aber bis zum ersten Samstag der Saison weißt du nicht, wo du stehst", sagte Russell nach seiner achten Karriere-Pole hochzufrieden. Dahinter feierte der Franzose Hadjar ein erfolgreiches Red-Bull-Debüt. "Im Moment sind sie zu schnell, ich würde gerne meine Position halten", sagte er mit Blick auf das Mercedes-Duo. Vierter wurde Charles Leclerc (+0,809) im Ferrari. Das McLaren-Duo mit Lokalmatador Oscar Piastri (+0,862) und Weltmeister Lando Norris (+0,957) musste sich mit der dritten Startreihe begnügen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,960) stellte den zweiten Ferrari auf den siebenten Startplatz, direkt vor den Racing-Bulls-Fahrern Liam Lawson und Arvid Lindblad, dem einzigen "Rookie" im seit diesem Jahr 22-köpfigen Fahrerfeld.

Verstappen muss auf Aufholjagd hoffen Verstappen verlor seinen Red Bull im ersten Qualifying-Abschnitt am Ende der Start-Ziel-Geraden und krachte seitlich in die Streckenbegrenzung des Albert Park Circuits. "Das Auto hat einfach auf der Hinterachse blockiert. Fantastisch", funkte der Niederländer, der glimpflich davon kam, zynisch an die Box. Der Vierfach-Weltmeister blieb ohne Zeit und muss im ersten Saisonrennen von Startplatz 20 auf eine Aufholjagd hoffen. "Es ist schwierig zu sagen, was da los war. Ich habe keine Ahnung, wie das Überholen im Rennen funktionieren wird. Da sind noch viele Fragen offen", sagte Verstappen bei ServusTV.

Antonelli dankte seinen Mechanikern Es folgte eine Rote Flagge, von der vor allem Antonelli profitierte. Denn der Italiener hatte im Abschlusstraining ebenfalls die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und demolierte seinen "Silberpfeil" in Kurve zwei. Sein Team schaffte es aber gerade noch rechtzeitig, das Auto für das Qualifying zu reparieren. Antonelli bedankte sich mit dem zweiten Startplatz und danach bei seinen Mechanikern. "Es war ein harter Tag. Die wahren Helden sind in der Garage", betonte der 19-Jährige. Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der Antonelli nach dem Unfall aufgemuntert hatte, sah eine "unglaubliche Leistung" des Teams. "Das Auto hat zwei Stunden vor dem Qualifying so ausgeschaut, als hättest du ein Lego-Formel-1-Auto auf den Boden geworfen. Da muss man den Hut vor der gesamten Mannschaft ziehen", sagte der Wiener. Nach dem Qualifying war Wolff mit dem Status quo freilich zufrieden, die Favoritenrolle von Russell könne man nicht abstreiten. "Wir waren auf den Long Runs ganz gut. Aber es ist das erste Rennen mit den neuen Regeln, das muss man auch mal zu Ende fahren. Es wird ein Lernrennen für alle werden."

Ergebnisse Qualifying 1. George Russell (GBR) Mercedes 1:18,518 Min. 2. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes +0,293 Sek. 3. Isack Hadjar (FRA) Red Bull Racing +0,785 4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,809 5. Oscar Piastri (AUS) McLaren +0,862 6. Lando Norris (GBR) McLaren +0,957 7. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari +0,960 8. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls +1,476 9. Arvid Lindblad (GBR) Racing Bulls +2,729 10. Gabriel Bortoleto (BRA) Audi keine Zeit 11. (in Q2 ausgeschieden) Nico Hülkenberg (GER) Audi 1:20,303 Min. 12. Oliver Bearman (GBR) Haas 1:20,311 13. Esteban Ocon (FRA) Haas 1:20,491 14. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1:20,501 15. Alexander Albon (THA) Williams 1:20,941 16. Franco Colapinto (ARG) Alpine 1:21,270 17. (in Q1 ausgeschieden) Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1:21,969 18. Sergio Perez (MEX) Cadillac 1:22,605 19. Valtteri Bottas (FIN) Cadillac 1:23,244 20. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing keine Zeit 21. Carlos Sainz Jr. (ESP) Williams keine Zeit 22. Lance Stroll (CAN) Aston Martin keine Zeit