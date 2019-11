Max Verstappen: Ein Jubiläum für das streitbare Megatalent

Sieben Mal gewann Verstappen – einen möglichen achten Erfolg verschenkte der Heißsporn am vergangenen Wochenende in Mexiko durch Undiszipliniertheiten im Qualifying und übermotivierte Manöver im Rennen.

"Es ist einfach so, dass er solche Situationen magnetisch anzieht", sagte Weltmeister Lewis Hamilton. Verstappen ist für seine kompromisslose Fahrweise gefürchtet, die brachialen Rad-an-Rad-Duelle schien er zuletzt aber besser im Griff zu haben. Erwachsener sei er geworden, hieß es. Aber Hamilton betonte auch: "Bei ihm ist es einfach so, dass eine Kollision sehr wahrscheinlich ist, wenn du ihm keinen zusätzlichen Raum schenkst. Also machst du das dann die meiste Zeit."