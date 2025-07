20 Jahre lang war Christian Horner der Teamchef von Red Bull Racing in der Formel 1. Der 51-jährige Brite formte das österreichische Team mit der Fabrik in England zur Top-Mannschaft und holte mit Sebastian Vettel und Max Verstappen je vier WM-Titel .

Mekies studierte in Frankreich und in England und machte einen Master-Abschluss in Maschinenbau. Bei Asiatech stieg er in den Motorsport ein und war vorerst in der Formel 3 tätig. 2001 arbeitete er erstmals in der Formel 1 für das (schwache) Team von Arrows, im Jahr darauf ging er zu Minardi.