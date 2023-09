Italien gegen Österreich: Duell um den DTM-Titel spitzt sich zu

Nationen-Frage

Noch nie in der rund dreißigjährigen Geschichte der Rennserie konnte ein Österreicher den Titel holen. Streng genommen endet diese Serie auch nur, wenn Preining am Ende den Pokal hochstemmt. Mirko Bortolotti, aufgewachsen in Wien und viele Tage im Jahr in der Bundeshauptstadt auch wohnhaft, startet seit einigen Jahren für Italien, sein Geburtsland. „Ich bin in Italien geboren und habe italienische Eltern. Daher ist alles klar. Ich fühle mich aber trotzdem als Österreicher, weil ich hier zur Schule gegangen und aufgewachsen bin.“ Seinen Arbeitgeber Lamborghini, für den er seit 2015 einer von weltweit nur sieben Werksfahrern ist, freut es ob der besseren Vermarktungsmöglichkeiten in der italienischen Heimat.