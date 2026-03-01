Iran-Krieg: Eskalation in Nahost zwingt die Formel 1 zum Abbruch

Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten hat Pirelli den zweitägigen Formel-1-Reifentest in Bahrain abgesagt. Der italienische Hersteller wollte ursprünglich am 28. Februar und am heutigen Sonntag auf dem Grand-Prix-Kurs von Bahrain in Sakhir einen Regenreifen-Test absolvieren. Die geplante Veranstaltung auf dem Bahrain International Circuit sei "aufgrund der sich verschärfenden internationalen Lage aus Sicherheitsgründen" gestrichen worden, teilte Pirelli mit.

Sicherheit der Angestellten im Vordergrund

Alle Pirelli-Mitarbeiter, die sich derzeit in der Hauptstadt Manama aufhielten, seien in ihren Hotels in Sicherheit. Das Unternehmen bemühe sich, die Rückkehr der Mitarbeiter nach Italien und Großbritannien so schnell wie möglich zu organisieren.