Im Brennpunkt: Was beim Monaco-Grand-Prix wichtig ist

Um 15.00 Uhr (live ORFeins, RTL) geht es heute um die wichtigste Poleposition des Jahres. Nirgendwo sonst ist das Überholen so schwer wie in Monaco, nirgendwo sonst ist der Sieg so prestigeträchtig wie bei der schnellsten Stadtrundfahrt der Welt.

Diskutiert wird im Fürstentum aber nicht nur über die Suche nach den entscheidenden Tausendstelsekunden. Das sind die brennenden Themen vor dem Rennen im Fürstentum:

Die Zukunft der Formel 1

Dass die Aerodynamik der Autos 2019 geändert wird, ist fix. In Monaco werden bereits erste Weichen für 2021 gestellt, die Reformen werden die Formel 1 grundlegend verändern. Liberty Media präsentierte Teile der künftigen Spielregeln. Die Basis sollen die aktuellen Turbo-V6-Motoren bilden. Diese sollen aber mehr Leistung bringen, lauter und günstiger sein. Erreicht wird das durch ein vereinfachtes System der Energierückgewinnung. Die Budgetobergrenze soll bei 150 Millionen Euro liegen. Kleine Teams begrüßen die Idee, die großen drei Ferrari, Mercedes und Red Bull sind unglücklich. Sie befürchten den Verlust von Arbeitsplätzen und Vormachtstellung.

Grid Girls

Eigentlich hat der neue Formel-1-Eigentümer Liberty Media die Grid Girls verboten, doch Monaco ist auch in dieser Hinsicht anders. Neben den mittlerweile üblichen Kindern (Grid Kids) werden am Sonntag Hostessen des Uhren-Sponsors TAG Heuer am Start anwesend sein. Die Diskussion über das Verbot der Grid-Girls ist damit neu entfacht. „Frauen sind das Schönste auf der Welt“, sagte etwa Lewis Hamilton. „Wenn man in die Startaufstellung fährt und dort stehen hübsche Mädchen – das ist Monaco.“ Er gab aber auch zu, noch nie mit einem Grid Girl über den Job gesprochen zu haben. „Wir sollten auf keinen Fall etwas unterstützen, bei dem sich Frauen unwohl fühlen.“