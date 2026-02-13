Verstappen schimpft: „Die Autos im Vorjahr waren zehnmal besser“
Am Freitag endeten die dreitägigen Testfahrten der Formel 1 in Bahrain. In der kommenden Woche stehen noch einmal dreitägige Tests auf dem Programm, bis es am 8. März beim Grand Prix in Melbourne ernst wird.
Red Bull überraschend stark
Welches Team hat sich am besten auf das neue Reglement eingestellt? Wer wird die Saison dominieren? Dem Vernehmen nach soll Red Bull mit dem gemeinsam mit Ford entwickelten Motor überraschend stark sein. Doch Max Verstappen ist die Freude am Rennfahren abhandengekommen.
„Das ist einfach nicht gut“, sagte der vierfache Weltmeister in einer niederländischen Medienrunde. Schon die Ground-Effekt-Autos des Vorjahres haben Verstappen nicht gefallen, aber „das war noch zehnmal besser als das hier.“ Das Fahren der mit nun deutlich größerem Elektro-Anteil ausgestatteten Autos mache ihm „nicht viel Spaß“, sagte der 28-Jährige. Es fühle sich an, wie „Formel E auf Steroiden“. Als echter Rennfahrer liebe er es, Vollgas zu fahren „und im Moment kann man das nicht tun. Für mich ist das nicht die Formel 1.“
Eine neue Art zu fahren
Per Knopfdruck können die Fahrer in den Autos der neuesten Generation zusätzliche Batterie-Power aktivieren. Der „Boost Button“ kann auf einmal oder über die gesamte Runde verteilt eingesetzt werden. Dazu kommt der zusätzliche „Overtake Mode“ – nur möglich, wenn ein Pilot innerhalb einer Sekunde an einen vorausfahrenden Konkurrenten ist.
Kommentare