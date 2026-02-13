Verstappen schimpft: „Die Autos im Vorjahr waren zehnmal besser“

Am Freitag endeten die dreitägigen Testfahrten der Formel 1 in Bahrain. In der kommenden Woche stehen noch einmal dreitägige Tests auf dem Programm, bis es am 8. März beim Grand Prix in Melbourne ernst wird.

Red Bull überraschend stark

Welches Team hat sich am besten auf das neue Reglement eingestellt? Wer wird die Saison dominieren? Dem Vernehmen nach soll Red Bull mit dem gemeinsam mit Ford entwickelten Motor überraschend stark sein. Doch Max Verstappen ist die Freude am Rennfahren abhandengekommen.