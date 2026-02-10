Motorsport

Formel-1-Pilot Kimi Antonelli in Verkehrsunfall verwickelt

Formel-1-Pilot Kimi Antonelli
Der exklusive Sportwagen krachte gegen die Leitplanken. Der 19-jährige Italiener blieb unverletzt.
10.02.26, 14:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Formel-1-Pilot Kimi Antonelli hat vor der Abreise zu den Testfahrten in Bahrain eine Schrecksekunde erlebt. Der 19-jährige Italiener hatte einen Unfall nahe seiner Heimat in San Marino. Wie sein Rennstall Mercedes bestätigte, blieb Antonelli unverletzt, er rief auch selbst die Polizei. Ein anderes Auto war in den Unfall am Samstag den Angaben zufolge nicht verwickelt. Laut der italienischen Gazzetta dello Sport prallte das Auto auf einer Schnellstraße gegen die Leitplanken.

Formel-1-Star Hülkenberg im Gespräch: „Diese Reform ist die extremste“

Die Ursachen und der Hergang des Unfalls würden derzeit von den Ordnungskräften untersucht. Wer am Steuer eines exklusiven Sportwagens gesessen hat, ist laut der Sportzeitung unklar. Antonelli machte vor rund einem Jahr erst seinen Führerschein, sein Formel-1-Renndebüt feierte er nur wenige Wochen später. In diesem Jahr tritt er zu seiner zweiten Saison in der Motorsport-Königsklasse an. 

Für ihn und Teamkollege George Russell beginnen ebenso wie für die anderen Formel-1-Piloten an diesem Mittwoch die ersten öffentlichen Testfahrten auf dem Grand-Prix-Kurs in Bahrain.

Mehr von der Formel 1

Mehr zum Thema

Formel 1 Mercedes-Benz
Agenturen  | 

Kommentare