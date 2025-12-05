Formel 1: WM-Leader Norris dominierte beide Trainings

Lando Norris ließ am Freitag keine Diskussionen über eine mögliche Formschwäche aufkommen. Der WM-Leader markierte in beiden Trainings in Abu Dhabi die Bestzeit. Am Nachmittag distanzierte er Max Verstappen (Red Bull) um 0,363 sowie Oscar Piastri (McLaren) um 0,680 Sekunden. Mit einbrechender Dunkelheit zeigte Norris auf dem Yas Marina Circuit in 1:23,083 Sekunden mit klarer Bestzeit auf. Der 26-Jährige geht mit zwölf Punkten Vorsprung auf Verstappen und 16 auf Piastri in den alles entscheidenden Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr).

Nicht nach Wunsch lief es für Norris' Teamkollegen Piastri, der am Vormittag seinen Boliden reglementgemäß dem Mexikaner Patricio O'Ward überlassen musste und am Nachmittag nicht das Tempo der Titel-Konkurrenz mitgehen konnte.

Für den Showdown am Sonntag will McLaren-Boss Zak Brown im Fall der Fälle die sogenannte „Papaya“-Regel, dass weder Norris noch Piastri bevorzugt werden, über Bord werfen. Der 54-Jährige erklärte, dass er zwar grundsätzlich auf eine Teamorder verzichten möchte. Das hänge aber auch vom Qualifying und dem Renngeschehen ab. „Wenn es im Rennen ziemlich klar sein sollte, dass einer eine Chance hat und der andere nicht, werden wir alles tun, um den Fahrertitel zu gewinnen. Es wäre verrückt, dies nicht zu tun“, sagte Brown.

Spannend wird es am Samstag um 15.00 MEZ (live ServusTV, Sky). Da geht es in Abu Dhabi .