Alonso biss die Zähne zusammen, McLaren dominierte das Training

Das Rennwochenende auf dem Hungaroring begann mit einer Hiobsbotschaft für Aston Martin. Altmeister Fernando Alonso laborierte an einer Muskelverletzung im Rücken und musste auf die erste Trainingseinheit verzichten . Für den 44-jährigen Spanier stieg Ersatzpilot Felipe Drugovich in das Cockpit. Der 25-Jährige machte einen anständigen Job, kam auf Rang 16, nur 0,3 Sekunden fehlten ihm auf seinen Teamkollegen Lance Stroll. Am Nachmittag biss Alonso die Zähne zusammen, von der FIA bekam er die medizinische Freigabe, dann saß er wieder in seinem Aston Martin.

Rekordmann Alonso

Kein anderer Pilot der Rennserie kennt die Strecke in Ungarn so gut wie Alonso. 2003 gewann er hier zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen. Mit seinem 22. Start am Sonntag (15.00/live ServusTV, Sky) wird er einen Rekord aufstellen.

Mit dem Sieg wird Alonso aber aller Voraussicht nach nichts zu tun haben, die McLaren-Piloten fuhren sich in beiden Trainingseinheiten in die Favoritenrolle. Der Brite Lando Norris fuhr jeweils die schnellste Runde, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri war knapp langsamer. Im Titelkampf liegt Piastri 16 Punkte vor seinem Teamkollegen. Charles Leclerc war beide Male Dritter. Red-Bull-Star Max Verstappen kam nicht in die Nähe der Spitze.