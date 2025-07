Die Formel 1 gibt auch den Alten eine Chance

Gebannt hatte die Formel 1 seit Monaten das Theater um einen möglichen Wechsel von Weltmeister Max Verstappen zu Mercedes verfolgt. Die wichtigste Personalie war zugleich der erste Dominostein für viele weitere Besetzungsfragen. Seit Wochenbeginn ist klar: Verstappen (27) bleibt bei Red Bull.

Eine Ausstiegsklausel aus seinem bis Ende 2028 laufenden Vertrag kann in der Sommerpause nicht mehr greifen, der Niederländer hätte dafür schlechter als Platz drei in der Gesamtwertung sein müssen. Das ist rechnerisch selbst dann unmöglich, wenn Verstappen in seinem 200. Red-Bull-Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/ServusTV/Sky) in Ungarn punktlos bleibt.