Vasseur Verlängert: Ferrari-Teamchef bleibt trotz Krise

Frédéric Vasseur bleibt längerfristig Teamchef von Ferrari. Dies gab die Scuderia am Donnerstag bekannt. Vasseur steht beim Formel-1-Rennstall aus Maranello seit zweieinhalb Jahren in der Verantwortung. In seine bisherige Amtszeit fällt die spektakuläre Verpflichtung von Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton.

„Heute wollen wir anerkennen, was bereits erreicht wurde, und uns für die weiteren Ziele einsetzen“, sagte Ferrari-CEO Benedetto Vigna in einer Erklärung vor dem Großen Preis von Ungarn am Wochenende. „Dies spiegelt unser Vertrauen in Freds Führung wider, ein Vertrauen, das auf gemeinsamen Ambitionen, gegenseitigen Erwartungen und klarer Verantwortung beruht.“ Vasseur zeigte sich dankbar: „Diese Erneuerung ist nicht nur eine Bestätigung - sie ist eine Herausforderung, weiter voranzukommen, konzentriert zu bleiben und Ergebnisse zu liefern“, sagte der 57-Jährige.

Aus sportlicher Sicht hat die Equipe aber auch mit dem Briten die seit Langem herbeigesehnte Wende noch nicht einleiten können. Hamilton und der Monegasse Charles Leclerc sind in der laufenden Saison noch sieglos. Hamilton unterstützt Vasseur aber. „Ich liebe es, mit Fred zu arbeiten. Fred ist der Hauptgrund, warum ich in diesem Team bin. Ich glaube, dass Fred die Person ist, die uns an die Spitze bringen kann“, lobte der 105-fache Grand-Prix-Sieger den Teamchef.