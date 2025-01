Formel 1: Welche Rennen ServusTV und ORF heuer übertragen

ServusTV und der ORF sind auch 2025 Rechteinhaber der Formel 1 in Österreich. Zwölf Rennen werden von ServusTV übertragen, die zwölf anderen sind im ORF zu sehen. Während sich der Salzburger Privatsender die Rechte am Klassiker von Monaco und für das Saisonfinale in Abu Dhabi gesichert hat, zeigt der ORF den Saisonauftakt in Melbourne (16. März) und das Heimrennen in Spielberg am 29. Juni.