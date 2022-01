Formel-1-Tests in Barcelona und Bahrain bestätigt

Wie die Rennserie am Mittwoch offiziell mitteilte, finden die jeweils dreitägigen Events vom 23. bis zum 25. Februar auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona und vom 10. bis zum 12. März auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir statt. Die Rekordsaison mit 23 Rennen wird auch mit dem Grand Prix von Bahrain am 20. März eröffnet. 2021 hatten die Teams ebenfalls in Sakhir getestet.