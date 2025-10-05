Formel 1: Russell gewann in Singapur, McLaren ist Weltmeister

Mercedes scheint im dritten Drittel der Formel-1-Weltmeisterschaft immer stärker zu werden. Beim Grand Prix in Singapur gewann George Russell im Silberpfeil von der Poleposition aus. Der Brite war im gesamten Rennen über 62 Runden nicht gefährdet und holte den erst fünften Sieg seiner Karriere.

Platz zwei ging an Red-Bull-Fahrer Max Verstappen vor Lando Norris im McLaren. Der Brite machte damit im WM-Kampf drei Punkte auf Teamkollege Oscar Piastri gut, der Vierter wurde.

Wenige Höhepunkte

Hitzig war das Rennen in der Hitze von Singapur vor allem in der Anfangsphase. Verstappen und die beiden McLaren-Piloten Norris und Piastri fuhren Rad an Rad in die ersten Kurven, Norris beschädigte sich dabei den Frontflügel, konnte aber weiterfahren. Piastri beschwerte sich bei seinem Team am Funk.

Verstappen bekam gegen Ende des Rennens Probleme mit den Reifen, Lando Norris machte dahinter Druck, konnte den vierfachen Weltmeister aber nicht mehr überholen. Fakt bleibt damit: Die Strecke in Singapur bleibt die einzige im aktuellen Rennkalender, auf der Verstappen noch nicht gewinnen konnte. Fakt ist ebenso, dass McLaren der Titel in der WM der Konstrukteure nicht mehr zu nehmen ist.

Denn in der WM-Gesamtwertung führen weiterhin die beiden McLaren-Piloten Piastri vor Norris. Verstappen liegt auf Rang drei.