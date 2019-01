Formel-1-Promoter üben Kritik an Liberty-Plänen

Die TV-Rechte sind seit Jahren ein Streitpunkt zwischen der Formula One Group - dem Rechteinhaber der Formel 1 - und dem Rest der Königsklasse. In Italien etwa führte der Umstieg von Free-TV zu Pay-TV zu einem dramatischen Rückgang der Zuschauerzahlen. Ab 2019 gibt es auch in Großbritannien keine kostenlose Live-Übertragung mehr, auch hier wird ein erheblicher Zuschauerschwund erwartet. Das Zuschauerwachstum in den neuen Märkten in Südostasien reicht knapp aus, um die Rückgänge in Europa zu decken, und die Pläne von Liberty, ein junges Publikum anzusprechen, gingen bisher nicht auf.

Für die FOPA ist außerdem die Kalenderplanung von Liberty Media ein wichtiger Aspekt, zumal die bereits angekündigten Rennen auf wenig Gegenliebe stoßen. "Neue Rennen sollten nicht zum Nachteil der schon existierenden Veranstaltungen eingeführt werden." Die jüngsten Pläne von Liberty sorgten für Unmut, so das geplante Rennen in Hanoi ( Vietnam) oder die von Chase Carey kürzlich geäußerte Idee, ein zweites Rennen in China abzuhalten.