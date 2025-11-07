Formel 1: Pole-Position für Norris beim Sprint-GP von Brasilien

WM-Leader Lando Norris startet am Samstag von der Pole Position in den Formel-1-Sprint von Sao Paulo . Der McLaren-Pilot war am Freitag im Qualifying für das kurze Rennen 0,097 Sek. vor Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli der Schnellste. Norris' zuletzt schwächelnder McLaren-Teamkollege Oscar Piastri kam 0,185 zurück auf Rang drei. Dahinter folgte mit George Russell (0,252) der zweite Mercedes. Weltmeister Max Verstappen (0,337) landete im Red Bull nur auf Platz sechs.

"Es war härter, als es ausgeschaut hat. Mercedes war schnell, aber wir haben unseren Job ganz gut erledigt. Es war schwieriger als in Mexiko, aber es ist ein tolles Ergebnis für uns", sagte Norris. Auch im einzigen Training im Autodromo Jose Pace von Interlagos hatte Norris hauchdünn vor Piastri die schnellste Runde gedreht. Die Konkurrenz lag bereits über eine halbe Sekunde zurück. Verstappen kam nicht über Platz 17 hinaus. Der Vorjahressieger fuhr allerdings anders als die beiden McLaren-Piloten keine schnelle Runde auf den Medium-Reifen.

Marko sieht kaum Chancen für Verstappen im Sprint

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko sah nach dem Qualifying wenig Chance für Verstappen im Sprint. "In Sektor zwei mit den meisten Kurven fehlt uns einfach die nötige Downforce, der nötige Grip. Da verlieren wir vier Zehntel auf einem relativ kurzen Abschnitt. Für den Sprint sehe ich keinerlei Möglichkeiten, außer es regnet vielleicht", sagte Marko. Durch die gewonnenen Daten aus dem Sprint erhoffe er sich aber Verbesserungspotenzial für den Grand Prix.