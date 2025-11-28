Piastri holt die Sprint-Poleposition, Verstappen weit zurück

Oscar Piastri wird beim Sprintrennen in Katar am Samstag (15.00 MEZ/live ORF 1, Sky) von der Poleposition starten. Der Australier liegt in der WM-Wertung 24 Punkte hinter seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Der Brite kam hinter seinem Landsmann George Russell (Mercedes) auf Platz drei.

Max Verstappen hatte mit der schlechten Straßenlage des Red Bull zu kämpfen. Das Auto des Niederländers sprang auf und ab, was vor allem in den Bremszonen zu Problemen führte. Verstappen wurde im Sprint-Qualifying sogar erstmals von seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda distanziert.