Vorentscheidung in der Formel-1-WM: Piastri gewinnt, Norris fällt aus
McLaren dominierte die Trainings, McLaren dominierte das Qualifying und McLaren dominierte am Sonntag auch den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort. Doch bei den Briten konnte man sich nach dem Rennen nicht so richtig freuen. Während Oscar Piastri von der Poleposition aus ein fehlerloses Rennen fuhr und gewann, erlitt Teamkollege Lando Norris im WM-Kampf einen schweren Rückschlag. Wenige Runden vor der Zielflagge rollte das Auto des Briten auf Rang zwei liegend rauchend mit einem technischen Defekt aus. In der WM-Wertung fehlen dem Briten nun bereits 34 Punkte auf Piastri.
Platz zwei erbte Max Verstappen mit dem Red Bull. Über Rang drei jubelte Isack Hadjar. Für den 20-jährigen französischen Piloten im Racing Bull war es der mit Abstand größte Erfolg in seiner Karriere.
Ein Meer in Orange
Der Hype um Max Verstappen ließe nach, hieß es vor dem Rennwochenende. Der Kartenvorverkauf verliefe schleppend, sagte man. Zu sehen war davon nichts beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort. 305.000 Fans kamen an den drei Tagen insgesamt an die Strecke in den Dünen. Hoffnung keimte auf, als sich Verstappen am Start spektakulär gegen Lando Norris durchsetzte und sich Rang zwei erkämpfte.
Doch die Realität der Formel 1 ist gnadenlos. Nach neun Runden zwängte sich der Brite wieder am Lokalmatador vorbei.
Ferrari-Desaster
Die Positionen waren bezogen, da verlor Lewis Hamilton die Kontrolle und zerstörte seinen Ferrari in den Barrieren. Das Safety-Car sammelte das Feld hinter sich auf. Wird es noch spannend? Setzt vielleicht Regen ein? Ein doppeltes Nein.
Doppelt „Nein“ hieß es auch für Ferrari. Denn auch Charles Leclerc zerlegte sein Auto in die Einzelteile – nach einer Kollision mit Kimi Antonelli war für den Monegassen das Rennen vorbei.
Das sagten die Fahrer auf dem Podest nach dem Rennen:
- Oscar Piastri (AUS/McLaren): "Es fühlt sich natürlich gut an. Ich habe das Rennen kontrolliert. Meine Pace war immer da, wenn ich sie gebraucht habe. Aber natürlich war das für Lando extrem unglücklich. Ich habe mich über das Wochenende Schritt für Schritt gesteigert. Nur so war das möglich. Es ist aber noch ein sehr langer Weg bis zum Saisonende."
- Max Verstappen (NED/Red Bull): "Es war heute nicht leicht. Ich habe viel versucht, vor allem am Start. Aber mit McLaren habe ich nicht mithalten können. Ich bin nur Zweiter, weil Lando ausgeschieden ist. Ich bin aber stolz, hier vor diesem Fans auf dem Podest zu stehen."
- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls): "Es fühlt sich unwirklich an. Es war für mich schon überraschend, dass ich Platz vier gehalten habe. Ich habe das ganze Rennen keinen Fehler gemacht, jetzt stehe ich hier. Das war für mich immer das Ziel - und natürlich hoffe ich, dass noch mehr folgen wird."
Kommentare