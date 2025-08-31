Vorentscheidung in der Formel-1-WM: Piastri gewinnt, Norris fällt aus

McLaren dominierte die Trainings, McLaren dominierte das Qualifying und McLaren dominierte am Sonntag auch den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort. Doch bei den Briten konnte man sich nach dem Rennen nicht so richtig freuen. Während Oscar Piastri von der Poleposition aus ein fehlerloses Rennen fuhr und gewann, erlitt Teamkollege Lando Norris im WM-Kampf einen schweren Rückschlag. Wenige Runden vor der Zielflagge rollte das Auto des Briten auf Rang zwei liegend rauchend mit einem technischen Defekt aus. In der WM-Wertung fehlen dem Briten nun bereits 34 Punkte auf Piastri. Platz zwei erbte Max Verstappen mit dem Red Bull. Über Rang drei jubelte Isack Hadjar. Für den 20-jährigen französischen Piloten im Racing Bull war es der mit Abstand größte Erfolg in seiner Karriere.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sofascore

Ein Meer in Orange Der Hype um Max Verstappen ließe nach, hieß es vor dem Rennwochenende. Der Kartenvorverkauf verliefe schleppend, sagte man. Zu sehen war davon nichts beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort. 305.000 Fans kamen an den drei Tagen insgesamt an die Strecke in den Dünen. Hoffnung keimte auf, als sich Verstappen am Start spektakulär gegen Lando Norris durchsetzte und sich Rang zwei erkämpfte. Doch die Realität der Formel 1 ist gnadenlos. Nach neun Runden zwängte sich der Brite wieder am Lokalmatador vorbei.