Hamiltons Debüt im neuen Team: "Das Ferrari-Zeugnis ist eine Katastrophe"

Lewis Hamiltons verliebte Schwärmerei der Flitterwochen weicht schon der ersten Ernüchterung. Was blieb vom ersten Rennalltag des Formel-1-Rekordweltmeisters im neuen Ferrari? Öffentliche Kritik an der Strategie im Regen von Melbourne. Und keine Spur von Harmonie zwischen dem Briten und seinem neuen Renningenieur. "Eine echte Achterbahnfahrt", schrieb Hamilton selbst nach dem turbulenten Saisonauftakt bei Instagram. "Definitiv nicht das, was wir uns erhofft hatten."