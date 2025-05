Formel 1 in Monte Carlo: Fad, aber Kult - muss das sein?

Es gibt sie noch immer, die Sportarten, die komplett aus der Zeit gefallen sind. In Wengen rasen die Ski-Profis unter der Eisenbahnstrecke durch, bei Paris–Roubaix quälen sich die Radfahrer über Kopfsteinpflaster aus dem 19. Jahrhundert, und in Monaco fahren Formel-1-Autos mit 1.000 PS durch die Häuserschluchten.

Doch gerade diese Klassiker bestechen durch eine ganz besondere Atmosphäre. Traditionalisten feiern das Event. Bei kaum einem anderen Grand Prix sind die TV-Einschaltquoten so hoch, wie in Monaco (15.00/live ServusTV); abgesehen von den Rennen in den USA ist nirgendwo die Promi-Dichte höher. Das Rennen selbst ist selten ein Spektakel, eher ein Hintereinanderfahren von teuren Autos.