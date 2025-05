Trotz neuer Formel-1-Regel: Lando Norris gewinnt in Monaco

Der Brite Lando Norris gewann erstmals den Grand Prix von Monaco. Der 25-Jährige fuhr in den Straßen von Monte Carlo ein fehlerfreies Rennen und gewann vor Lokalmatador Charles Leclerc und Teamkollege Oscar Piastri (AUS). Viele Runden lang pickte der Monegasse Leclerc im Heck von Norris, doch der Ferrari-Mann kam (wie es zu erwarten war) nicht vorbei. Für Norris war es der sechste Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Rang vier ging an Max Verstappen im Red Bull vor Lewis Hamilton (Ferrari).

Das sagten die drei Schnellsten im Ziel im Interview mit Ex-Weltmeister Jenson Button:

Lando Norris (GBR/1.): "Das fühlt sich großartig an. Das Rennen war lang, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Davon habe ich schon als kleiner Bub geträumt. Ich habe das Gefühl gehabt, das Rennen im Griff zu haben. Ich habe gewusst, dass Charles jede Chance nützen wird. Ich habe aufpassen müssen, keinen Fehler zu machen. Ich bin happy, und jetzt wird gefeiert."

Charles Leclerc (MON/2.): "Wir haben das Rennen gestern (im Qualifying; Anm.) verloren. Letztes Jahr habe ich mit dem Sieg meinen Kindheitstraum wahr gemacht. Diesmal hat es nicht ganz gereicht. Insgesamt war es ein gutes Wochenende, aber natürlich hätte ich gerne gewonnen. Hier, in meiner Heimatstadt ist es sehr schön, so viel Unterstützung zu bekommen."

Oscar Piastri (AUS/3.): "Der Sieg wäre mir natürlich lieber gewesen. Das war kein ganz einfaches Wochenende. Ich war am Ende nahe dran. Nächstes Jahr werde ich wieder da sein und es besser machen. Das Podium in Monaco ist ja nicht übel. Wenn so ein schlechtes Wochenende aussieht, muss ich zufrieden sein. Ich führe ja noch immer in der WM."

Neue Regel: Zwei Pflichtstopps

Zwei Pflichtboxenstopps! Schnapsidee oder Revolution? Um die Spannung beim Hinterherfahren in Monaco zu erhöhen, waren die Formel-1-Piloten erstmals dazu verpflichtet, mindestens zweimal die Reifen zu wechseln. „Überholen ist hier unmöglich“, wusste nicht nur Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko schon vor dem Rennen. „Wenn die Strategie passt, sind diese beiden Boxenstopps die einzige Möglichkeit.“

Natürlich gab es auch diesmal nicht mehr Überholmanöver, doch ein bisschen Rennspannung entstand durch die neue Regel schon. So absolvierte etwa der Franzose Isack Hadjar seine beiden Stopps sehr früh – und wurde dafür zwischenzeitlich sogar als Siegkandidat gehandelt.

Am Ende allerdings kamen die ersten vier in der Reihenfolge ins Ziel, in der sie auch gestartet waren: Norris vor Leclerc, Piastri und Verstappen, der lange führte, da er seinen zweiten Stopp bis zuletzt hinauszögerte.

Einen Albtraum-Sonntag erlebte Mercedes. Sowohl George Russell als auch Kimi Antonelli warteten mit ihren Boxenstopps viel zu lange zu - beide kamen nicht in die Top Ten.