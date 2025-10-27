Lawson nach Mexiko-GP sauer: "Ich hätte sie umbringen können"
Liam Lawson hat aufgrund eines gefährlichen Zwischenfalls mit zwei Streckenposten beim Grand Prix von Mexiko Erklärungen eingefordert. „Ich hätte sie verdammt noch mal umbringen können“, funkte der Neuseeländer während des Rennens. „Ich konnte ehrlich gesagt nicht glauben, was ich da sah“, meinte der Racing-Bulls-Fahrer anschließend.
Lawson war nach einer Kollision in der ersten Runde in die Box gefahren. Als er zurück auf die Strecke kam, gab es im ersten Sektor wegen Trümmerteilen doppelt geschwenkte gelbe Flaggen. Die Fahrer müssen die Geschwindigkeit in dem Fall drastisch reduzieren. Als er in die erste Kurve gekommen sei, „liefen da zwei Typen über die Strecke, und ich hätte fast einen von ihnen erwischt“, schilderte Lawson. „Das ist inakzeptabel.“
Auf Nachfrage betonte er, dass er für den Vorfall eine Erklärung verlange. Der für die Sicherheit auf der Rennstrecke zuständige Internationale Automobilverband erklärte, die dortigen Streckenposten hätten die Trümmerteile entfernen sollen, sobald alle Autos Kurve eins passiert haben. Als klar wurde, dass Lawson einen Boxenstopp machen würde, sei die Anweisung für den Einsatz der sogenannten Marschalls aufgehoben worden. Zu dem Vorfall werde weiter ermittelt.
Jubel gab es indes bei Lando Norris. Der McLaren-Pilot hat mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg beim Großen Preis von Mexiko die Gesamtführung in der Formel-1-Weltmeisterschaft übernommen. Der Brite triumphierte am Sonntag in Mexiko-Stadt mit Respektabstand vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Max Verstappen im Red Bull. Norris profitierte von einem schwachen Grand Prix seines Teamkollegen Oscar Piastri, der Fünfter wurde. Vier Rennwochenenden vor Saisonende führt Norris nun einen Punkt vor Piastri.
„Wunderschönes Wochenende. Wir müssen so weitermachen“, funkte Norris nach seinem zehnten GP-Sieg und dem sechsten in dieser Saison zufrieden an die Box. „Was für ein Rennen“, ergänzte er wenig später im Siegerinterview im dröhnend lauten Baseball-Stadion Foro Sol. „Guter Start, gute erste Runde und von da an konnte ich weitermachen.“ Titelverteidiger Verstappen, der wegen einer späten virtuellen Safety-Car-Phase keinen entscheidenden Angriff mehr auf Platz zwei starten konnte, liegt derzeit 36 Zähler hinter Norris. „Manchmal hilft dir das Safety Car, manchmal läuft es gegen dich“, sagte der Vierfach-Champion.
Kommentare