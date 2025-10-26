Formel 1: Das Pendel schlägt Richtung Norris aus

Mexiko kann Formel 1. Eine eindrucksvoll gespielte Nationalhymne, prächtige Stimmung auf den Rängen, eine anspruchsvolle Rennstrecke in der Höhenluft, die Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 350 km/h erlaubt. Und in Mexiko Stadt wechselte auch erstmals seit dem 20. April die WM-Führung. Lando Norris ist die neue Nummer 1 der Wertung. Der Brite liegt nach seinem Sieg genau einen Punkt vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Max Verstappen wurde hinter Charles Leclerc (Ferrari) Dritter und mischt weiterhin ernsthaft im Kampf um die WM mit.

„Das ist einfach großartig“, jubelte Norris, der mit einer halben Minute Vorsprung im Ziel angekommen war. „Ich werde das jetzt einmal genießen.“ Voller Optimismus war aber nicht nur der Sieger. Auch bei Red Bull schielt man noch Richtung WM: „Max war unglaublich stark“, sagte Motorsportberater Helmut Marko. „Wir sollten auf allen Strecken, die noch kommen, wettbewerbsfähig sein.“