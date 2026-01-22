Motorsport

Formel 1: So sieht der neue Mercedes für die Saison 2026 aus

Ein erstes Bild vom neuen Mercedes.
Das Team zeigte erste Bilder des neuen Silberpfeils. Die Autos der Saison 2026 läuten eine neue Ära ein.
22.01.26, 10:16

Am Donnerstagvormittag veröffentlichte Mercedes die ersten Bilder vom F1 W17 E Performance, dem Auto der Saison 2026. Es ist das erste Auto, das nach dem neuen Reglement für 2026 gebaut wurde.

"Bedeutende Veränderung" 2026

"Die Formel 1 wird 2026 eine bedeutende Veränderung erleben, und wir sind auf diesen Übergang vorbereitet. Das neue Reglement erfordert Innovation und absolute Konzentration in allen Performance-Bereichen", sagte Teamchef und Geschäftsführer Toto Wolff. "Die Veröffentlichung der ersten Bilder des W17 ist lediglich der nächste Schritt in diesem Prozess. Sie steht für die kontinuierlichen gemeinsamen Anstrengungen unserer Teams in Brixworth und Brackley. Wir werden in den kommenden Monaten weiter hart daran arbeiten."

Audi in der Formel 1: Eine Präsentation mit viel Pomp und Trara

Die Saison 2026 bringt die bislang größten technischen Umwälzungen in der Geschichte des Sports mit sich - inklusive komplett neuer Regeln für Chassis, Power Units und Kraftstoff.

Bei den Fahrern gibt es keine Veränderung: Mercedes setzt auch heuer auf George Russell und Kimi Antonelli.

Formel 1
