Formel 1: McLaren und Mercedes machen wieder gemeinsame Sache

McLaren fährt 2019 die beste Saison seit Einführung der Turbomotoren vor fünf Jahren. Das zweiterfolgreichste Team in der Geschichte der Formel 1 ist heuer endlich den großen drei Rennställen ( Mercedes, Ferrari, Red Bull) nahe gekommen und die klare Nummer vier im Feld.

Auch in das Qualifying für den Großen Preis von Russland in Sotschi am Samstag (14 Uhr MESZ) gehen die Piloten Lando Norris und Carlos Sainz mit Selbstvertrauen.