… Verbesserungen am Auto: Ich bin prinzipiell einmal froh, überhaupt Updates zu haben. Aber wie sie funktionieren, kann ich noch nicht sagen. Hoffentlich geht es in die richtige Richtung. Ich drücke die Daumen.

Wo Lewis Hamilton auftritt, scharen sich die Leute. Das war immer schon so. Doch seit der siebenfache Weltmeister für Ferrari antritt , ist der Andrang noch größer. Etwa 50 Pressevertreter haben sich in Spielberg im ersten Stock im Motorhome der Scuderia eingefunden. Pünktlich kommt der 40-Jährige in einer weißen Schlabberhose zum Medien-Termin und spricht über …

… Probleme:

Wir machen Fortschritte, es passieren jedes Wochenende viele Dinge. Wir geben unser Bestes und im Hintergrund wird extrem hart gearbeitet, damit wir wieder langfristig Erfolg haben.

… die strenge Auslegung der Regeln auf der Rennstrecke:

Ich fahre nicht nach Richtlinien, sondern so, wie es sich natürlich anfühlt. Die Stewards haben einen schweren Job, jedes Manöver schaut anders aus. Aber ich hatte noch nie Probleme. Meinen Fahrstil beeinflussen die Regeln nicht.

… den neuen F1-Film mit Brad Pitt, an dem er mitgearbeitet hat:

Als wir vor vier Jahren angefangen haben, über den Film zu sprechen, hat es sich noch wie ein Witz angehört. Später habe ich dann jede einzelne Szene auf meinem Laptop gesehen, meine Kommentare dazu abgegeben und dann wurde adaptiert. Ich denke, der Charakter der Rolle von Brad Pitt ist an James Hunt angelehnt. Und jetzt war ich bei der Vorpremiere ... Der Times Square in New York hat unglaublich ausgeschaut, mit dem riesigen F1-Logo. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Ich war dann mit all den Produzenten und Schauspielern auf der Bühne. Die Reaktion der Menschen zu sehen, war wirklich wunderbar.