Formel-1-Legende und früherer Teambesitzer Eddie Jordan (76) ist tot

Der ehemalige Formel-1-Teambesitzer und -Teamchef Eddie Jordan ist tot. Laut Informationen seiner Familie vom Donnerstag starb der Ire nach einer Prostatakrebserkrankung in seinem Haus in Kapstadt.

Eddie Jordan hatte in seinem Podcast ("Formula For Success"), den er mit David Coulthard gemeinsam führte, über seine Krankheit gesprochen: "Der Krebs hat in Becken und Wirbelsäule gestreut, er war ziemlich aggressiv", hatte Jordan vor einigen Wochen gesagt und dabei über "einige sehr dunkle Tage" gesprochen. In der Formel 1 war er der erste Teamchef und einer der ersten Förderer von Rekordweltmeister Michael Schumacher. Der Deutsche fuhr 1991 in Spa-Francorchamps sein erstes und einziges Rennen für das Team.